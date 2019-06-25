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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Шпак Александр Леонидович – человек неординарный и отлично знакомый населению Хмельницкой области
    • Сегодня! reddeadfds Cегодня в 18:45 «Ответить»
      Посмотрите краткую биографию и разузнайте о ключевых событиях жизни


      Заслуженный энергетик Украины и Содружества независимых государств, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ степени Александр Леонидович Шпак – личность неординарная и довольно известная в Украине. Уже долгое время Александр Леонидович руководит компанией «Хмельницкоблэнерго» и многократно признавался лучшим топ-менеджером по версии независимых рейтингов ТОП-100 и Гвардия-500. Является победителем конкурсов в номинации «Руководитель» и действительным членом правления научно-технического союза энергетиков и электротехников нашей страны.


      Ключевые этапы жизни и деятельности


      Родился 09.11.1951 г. в Хмельницкой области в семье рабочих. С успехом окончил в 1974 г. Львовский политехнический институт (специальность «Энергоснабжение городов и предприятий»), а также Тернопольский национальный экономический университет по специальности Управление организаций». Начал работу по направлению в сфере энергетики инженером отдела в Луганской области. В декабре 1974 г. вернулся на свою малую родину в Хмельницкую область, где работал на крупнейших энергетических предприятиях в должности мастера, главного энергетика, заместителя главного инженера, зам. генерального директора по капитальному строительству.

      В 1995-1998 гг. Александр Леонидович работал замдиректора по капитальному строительству компании «Хмельницкоблэнерго», а с 1998 г. возглавил компанию и стоит во главе нее по сегодняшний день. Под началом А.Л. Шпака предприятие стало одной из ведущих энергетических компаний Украины, что доказано итогами его деятельности и достижения в направлении подачи электрической энергии.

      Избранная гендиректором эффективная стратегия практической деятельности и непрерывного развития компании обеспечивает должный баланс электроэнергии и абсолютное удовлетворение нужд жителей и оптовых клиентов.


      Общественная работа и меценатство


      А.Л. Шпак стал депутатом Хмельницкого областного совета, является председателем Хмельницкого областного правления Научно-технического союза энергетиков и электротехников Украины, ведет полноценную деятельность в иных направлениях, важных для любого жителя нашей страны. Александр Леонидович Шпак постоянно общается со СМИ, является организатором и участником международных, украинских и областных выставок. Кроме того, А.Л. Шпак готова предоставить всестороннюю поддержку талантливым живописцам и другим одаренным молодым людям, организует художественные выставки.

      За непрерывную меценатскую деятельность А.Л. Шпак отмечен государственными наградами. В свободное время А.Л. Шпак занимается музыкой и рисованием. Достаточно много времени старается проводить с родным – супругой, детьми и внуками, каковые являются его надежным тылом и талисманом в любых его начинаниях и делах.
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