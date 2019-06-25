Найди достойные проекты для эффективных инвестиций





Человеку не нужны деньги. Нужны разнообразные материальные ценности и блага, какие эти деньги дают: коттедж на берегу моря, яхта у причала, личный самолет.



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Пассивный доход на инвестировании - мечта, да и только. Вложить деньги под высокие проценты и получить достойную прибыль вы сможете лишь в хайп-проектах. Доход будет капать самостоятельно, а пока - можно заказать коктейль с соломинкой. Это девиз сегодняшней жизни: максимум удовольствий при минимуме усилий. Глянцем пестрит Instagram и призывает: «Успей снять сливки!», «Живи настоящим!»



Ведь что такое хайп: это сверхдоходная инвестиционная программа. В большинстве случаев, это проект лимитированного времени жизни. Немаловажно помнить, что впечатляющая прибыль идет рука об руку с определенными сложностями. Но, когда доходность проекта составляет 1% в час - тут можно и рискнуть.





Кто не хочет рискнуть, тот не пьёт шампанского





Управлять автомобилем без автомобильных прав – совершенное безрассудство. Управлять подводной лодкой без навыков – самоубийство. Однако некоторые считают, что они родились инвесторами и стараются вложить сразу свои сбережения в очевидные скамы.



Разумный подход заключается в том, что в хайпы следует вкладываться только, когда вы обладаете основными навыками инвестиционной деятельности, или постоянно наблюдаете за мониторингом хайп-проектов. Нужно помнить, что лишь всесторонний анализ хайпов помогает получить деньги вовремя. Взгляд на перспективы позволяет понять, что некоторые хайп блогеры сильно обожглись в начале своей инвестиционной работы, не проанализировав риски.



Именно так учимся понимать категории успешности. Зарабатывать на хайпах имеют возможность те пользователи, какие прокачали скиллы в данном вопросе. Это не лотерея, а целая наука, заметьте, что она доступна всем. В условиях без перерыва меняющейся конъюнктуры рынка важно уметь подобрать надежные хайпы, которые платят, и отслеживать новые свежие проекты.





Почему у меня нет самолета





Потому что он мне не нужен. Для того чтобы достигнуть эффекта, необходимо определить перед собой задачи. Ты мечтаешь о самолете – ты покупаешь самолет. Стоимость вопроса – всего 1000000 рублей.



А сейчас спроси себя: есть ли у Тебя цель. Когда Ты определяешь целью высокий доход, то Тебе надо двигаться в этом направлении, прорабатывать свою компетентность, мониторя хайпы и hyip rating, анализируя жизнеспособность бизнес-проектов и предпочитая максимально достойные варианты хайпов.



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