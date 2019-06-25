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Тема: Отапливание теплицы
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Отапливание теплицы
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Сегодня!
Flyer
Cегодня в 16:15
«Ответить»
В этом году хочу установить себе дома теплицу и вот также меня интересует как правильно ее нужно будет отапливать и вот я ищу для этого хороший способ,как я могу это узнать и где на счет отапливания ?
Сегодня!
Alyabyev
Cегодня в 18:43
«Ответить»
Обычно я знаю что для отапливания теплиц устанавливают различные тепловые пушки и вот очень большой их минус это конечно будет расход электроэнергии.
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