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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Химчистка дисков на машине
    • Сегодня! Flyer Cегодня в 16:11 «Ответить»
      У меня на машине диски уже не очень хорошо смотрятся и вот мне посоветовали сделать их химчистку и вот я ищу куда в Москве смогу обратиться на счет их химчистки,подскажите ?
      • Сегодня! Alyabyev Cегодня в 18:43 «Ответить»
        Вот на счет дисков и их химчистке я вот если честно то вообще впервые слышу,я не могу вам конечно точно сказать делают такое или нет но это поискать информацию вам нужно.
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