Всем привет. Моя супруга давно просит, чтобы я ей подарил норковую шубу. Она сейчас в командировке, приедет через три недели и я к ее возвращению хочу сделать сюрприз. Подскажите где можно купить качественную шубу по адекватным ценам?
Мы в Метелице с женой ей шубу брали по зиме, про качество ничего не могу сказать, так как не разбираюсь в мехах. А вот по ценник там очень даже бюджетно, нам еще и скидку сделали хорошую, так как наличкой рассчитывались.
Сейчас самое время покупать норковую шубу, так как не сезон и на них скидки хорошие во многих магазинах. Можете к примеру вот здесь шубку по колено купить за 160 тысяч https://vardashop.ru/catalog/shuby/norkovie/ . Как по мне для такой шубы это очень адекватная цена, я себе подобную в Греции брала год назад за 140 тысяч, но там шубы в принципе очень дешевые, к нам их оттуда оптом везут.
Так а вы знаете какую модель шубы и размер брать? Ведь не всем идет определенный дизайн, такие дорогие вещи нужно лично мерить. Лучше подождите пока жена приедет и с ней вместе сходите в магазин, она и так очень обрадуется, поверьте мне!