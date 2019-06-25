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Тема: Транспорт для дачи
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Кто-то знает что-нибудь про электровелосипеды? Или может является владельцем? Что-то можете о нем сказать, есть смысл его покупать или нет? Я вот думаю, может отцу приобрести, пусть на нем на дачу ездит.
Если коротко, то это что-то среднее между велосипедом и мопедом. Правда стоит он значительно дороже велика, да и некоторых мопедов. И вместо заправки бензином его можно заряжать.
Электровелосипед, это тот же велосипед, но с электромотором, который встраивается в заднее колесо. Мотор полностью или частично обеспечивает езду, так что можно крутить педали, а можно расслабится и насладиться ездой благодаря мотору. Стоимость у такого агрегата конечно выше, чем у простого велосипеда, в среднем около 100 тысяч рублей. Но можно купить и попроще, за 55 тысяч, к примеру вот
здесь
.
Я бы лучше скутер купил за те же деньги, что стоит электровелосипед. Думаю для поездок на дачу, да и просто по городу, он будет гораздо удобней. И бензина ест не много.