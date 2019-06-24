Добрый день. Ситуация сложилась так, что для работы срочно нужны деньги на покупку нового ноутбука, денег не хватает, занимать у знакомых не хочется. Хочу узнать ваши реальные отзывы о надежных сервисах, где можно взять кредит онлайн быстро, без справок и поручителей.
У меня бывали случаи, когда деньги нужны очень срочно, обычно в случае незапланированных расходов, а денег в семейном бюджете не хватает. Меня в этом случае уже не раз выручал онлайн кредит в MZBanking , все просто и быстро , без стояния в очередях и большого количества документов и справок.