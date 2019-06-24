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    Тема: Очки виртуальной реальности
    • New! Gallina Cегодня в 14:34 «Ответить»
      Кто пользовался шлемами виртуальной реальности или очками дополненной реальности, каковы ощущения? Стоит оно того или не стоит, насколько похоже на то что видим в фантастических фильмах, и вообще ваши ощущения?
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