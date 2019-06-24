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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Современная стратегия развития бизнеса
    • New! saagrig Cегодня в 13:18 «Ответить»
      Школа MBA - это программа подготовки менеджеров среднего и высшего управленческого звена для эффективной работы в бизнесе, государственном и муниципальном управлении. Если вы хотите получить новые знания в этих областях, обрести умение более широко смотреть на проблемы бизнеса, овладеть практическими знаниями и опытом мировых экспертов, а также получить деловые контакты успешных коллег, то эта программа - для вас! Программа MBA разработана для предпринимателей и топ-менеджеров, которые чувствуют возможность изменить мир вокруг себя и не будут останавливаться на достигнутом. Сделайте первый шаг на пути своего развития, звоните и пишите нам! На все обращения оперативно реагируют квалифицированные специалисты.
      По всем вопросам обращаться: Александр
      Mail: info@mbatime4u.com
      Website: http://mbatime4u.com
      Tel: +74991131063
      Viber, telegramm: +380971497793
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