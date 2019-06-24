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1. Огромный выбор спецтехники разного назначения.

2. Хорошая возможность уменьшить себестоимость разнообразных проектов, без ущерба для качества.

3. Экономия денег на содержании помещений для парковки спецтехники.

4. Индивидуальный подход ко сем клиентам.

5. «ФиннГрупп» сдает технику по самым доступным ценам.



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