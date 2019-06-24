Всем привет. Подскажите где у нас можно недорого купить переноску для пинчера? В августе предстоит длительное путешествие, будем собаку с собой брать. Но муж не хочет, чтобы она по всей машине скакала, вот и нужно купить какую-то корзинку для нее)
У вас еще достаточно времени, поэтому вы можете вот здесь купить переноску для мелких пород собак за 900 рублей http://www.chudoshop.ru/ru/category/perenoski-dlia-sobak . Вам она и в будущем пригодится, например когда к ветеринару пойдете или еще куда-нибудь поедете. У нас раньше была пластиковая переноска для собаки, но она не очень удобная, так как сама по себе тяжелая плюс еще вес животного.