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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Переноска
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 06:01 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите где у нас можно недорого купить переноску для пинчера? В августе предстоит длительное путешествие, будем собаку с собой брать. Но муж не хочет, чтобы она по всей машине скакала, вот и нужно купить какую-то корзинку для нее)
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 06:15 «Ответить»
        Такие переноски покупаются на раз, а потом они просто без дела пылятся дома. Поэтому посмотрите на юле или авито, я уверен, что кто-нибудь продает небольшую переноску за копейки.
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 06:29 «Ответить»
          У вас еще достаточно времени, поэтому вы можете вот здесь купить переноску для мелких пород собак за 900 рублей http://www.chudoshop.ru/ru/category/perenoski-dlia-sobak . Вам она и в будущем пригодится, например когда к ветеринару пойдете или еще куда-нибудь поедете. У нас раньше была пластиковая переноска для собаки, но она не очень удобная, так как сама по себе тяжелая плюс еще вес животного.
          • Сегодня! cipupo Cегодня в 06:39 «Ответить»
            В Бетховене большой выбор переносок, я там для кота своего недавно брал корзину. Плюс у них если через сайт заказывать, то скидка будет дополнительная и доставка до дома есть.
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