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New!
zelenuyslonik
Cегодня в 19:19
«Ответить»
Всем привет. Давно слышу про майнинг и криптовалюту, что на этом можно хорошо заработать. С чего начать вообще этот процес майнинга? Что для этого нужно, и что надо учитывать?
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