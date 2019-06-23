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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Как начать майнить?
    • New! zelenuyslonik Cегодня в 19:19 «Ответить»
      Всем привет. Давно слышу про майнинг и криптовалюту, что на этом можно хорошо заработать. С чего начать вообще этот процес майнинга? Что для этого нужно, и что надо учитывать?
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