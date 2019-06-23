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    Вс., 23 июня 2019г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Кто-то есть из трейдеров в нашей общалке?
    • Сегодня! Samara12 Cегодня в 15:11 «Ответить»
      Кто-то есть из трейдеров в нашей общалке? А-то хочу узнать стоит ли ехать на форум трейдеров, а знакомых чтобы узнать - нет
      • Сегодня! HighMan Cегодня в 15:56 «Ответить»
        Ну я бы не сказал что я трейдер прям, но могу точно сказать что обычно форумы приносят много полезной информации даже если ты не очень-то и хорошо разбираешься в теме. Я знаю что ближайший форум трейдеров 28.09.2019 Ростов будет. Ты как раз можешь спокойно к этому времени успеть накопить деньжат на поездку
        • Сегодня! IrinaSerpuhova Cегодня в 16:54 «Ответить»
          Вот там и познакомиться , и появиться .
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