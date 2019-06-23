Добрый день. С недавнего времени я занимаюсь торговлей опционов на форексе. Хочу нажить на этом большое состояние и зарабатывать, просто сидя дома! Моя мечта. Я собираюсь сделать всё для её реализации, но пока что мне не хватает опыта и знаний. Торговля с трудом держится на плаву. Если всё так дальше и пойдет, то в следующем месяце я могу получит убытки. Подскажите, пожалуйста, что делать?
Ого какая целеустремлённость и самокритичность. Как опытный трейдер говорю – ты добьешься успеха. Тебе нужно заказать себе конструктор алгоритма для трейдера . Абсолютно незаменимая вещь, особенно для новичка. Ведь если известен алгоритм успеха, то почему бы не воспользоваться и не поднять на этом состояние?) Подумай.