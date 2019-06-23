Добрый день. Подскажите, хороший и удобный сайт для торговли бинарными опционами. Собираюсь поменять брокера, а то он уже достал своими правилами. Не хочу наобум выбирать площадку, так что хотелось бы посмотреть и проверить ваши варианты.
Ненавижу жирных брокеров. Когда я начинал заниматься торговлей бинарными опционами, то ещё слабо разбирался в этом вопросе. Думал, что условия на всех площадках похожи, но оказалось я полгода терял часть своей прибыли. Хорошо что умные люди посоветовали мне нормальный портал. Посмотри условия торговли в Gerchik Co, которые направленны на развитие трейдеров. Жаль, что я так поздно узнал об этом.