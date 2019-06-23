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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отпуск на Кипре
    • inna27_1 Вчера в 23:15 «Ответить»
      Отпуск не за горами и в этом году мы с мужем хотим полететь на Кипр. Для нас это будет первая поезда за границу и мы не хотим упустить шанс посетить интересные и красивые места. На днях я нашла рейтинг лучших пляжей на Кипре https://1001beach.ru/europe/cyprus/luchs...e_plyazhi_kipra . Подскажите, какой стоит посетить?Где Вам больше всего понравилось?
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