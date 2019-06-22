Всем привет. Интересует вопрос - у кого есть реальный опыт в использовании свинг-машины, какие ваши отзывы? В последнее время все чаще стала задумываться о покупке этого прибора, но так как цены немаленькие, не хочется ошибиться с выбором. Если имели реальный опыт в этом вопросе, оставьте, пожалуйста, ссылку на хороший магазин.
Привет. Этой чудо-машиной я пользуюсь уже около 3-х лет. В основном, помогает для расслабления и снятия напряжения, а также как составная часть комплекса для борьбы с лишнем весом. Покупала в интернет-магазин медборудования Сердце http://med-serdce.ru/cat/massazhery-sving-mashini.html , к качеству претензий нет, выбрать есть из чего, цены вполне доступные. Так что, рекомендую.