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    Форум: Женский форум
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    Тема: Недавно поступила в американский университет
    • New! TimofeiBloc Cегодня в 09:16 «Ответить»
      Привет. Недавно поступила в американский университет и не ожидала сразу такой большой нагрузки. У меня появилось громадное количество заданий. Они конечно, мне понятны, но полное осознание смысла работы дается мне с трудом. Долго думаю, следовательно долго делаю. Сроки в этом деле очень важны, так что мне очень нужен помощник. Подскажите, куда можно обратиться?
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