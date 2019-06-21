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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Хочу купить бензиновый триммер.
    • Nik_To Вчера в 21:35 «Ответить»
      Доброго всем времени суток. Хочу купить бензиновый триммер хороший, может кто подскажет где купить недорого? Вообще какой брать, на что обращать внимание при выборе? Я в этом слабо разбираюсь.
      • Bogach Вчера в 22:05 «Ответить»
        Вам также доброго времени суток, автор. Первым делом советую обратить внимание на мощность двигателя, чем он мощнее тем конечно же лучше. Ну а купить бензиновый триммер можете в интернет-магазине https://instrumtorg.ru/.Сейчас во всемирной паутине практически любой товар можно найти, посмотреть цену, заказать.
        • Партнер_Х Вчера в 22:09 «Ответить»
          Хорошо, если на триммер есть возможность установить и леску и стальной нож. Вообще при выборе должен сказать многое зависит от планируемых условий эксплуатации.
          • Astronavt Вчера в 22:14 «Ответить»
            Если время терпит, то на Алиэкспрессе посмотрите, там очень демократичные цены. Ну а если купить нужно срочно, то сходите на рынок, там выбор очень большой.
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