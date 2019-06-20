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    Тема: Кредит
    • Сегодня! albert838 Cегодня в 12:25 «Ответить»
      Привет. Я вот воспользывался услугами компании https://www.sfgroup.ru/uslugi/kredity-pod-zalog-nedvizhimosti/, и взял кредит под залог недвижимости на отличных условиях. Могу и Вам посоветовать всё очень быстро и удобно, да и процентная ставка ниже чем у конкурентов
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