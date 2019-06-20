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Тема: Кто сдавал анализы через Lab4u?
Форум:
Медицина и Здоровье
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Тема:
Кто сдавал анализы через Lab4u?
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Сегодня!
Калерия
Cегодня в 12:13
«Ответить»
Кто сдавал анализы через Lab4u? Чет слышала краем уха, ничего не поняла. Главное, что уловила – там цены низкие. Но как-то заранее надо все оформлять. Кто в теме, отзовитесь, пжл.
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