Всем привет. Так сложились обстоятельства, что я осталась без работы( Муж работает, но денег в семье все равно не хватает. Как можно максимально быстро найти новое рабочее место? Просто я куда не позвоню, уже приняли сотрудников, руки уже опускаются(
Поиск работы в наше время затрудняется тем, что везде требуется опыт и высшее образование, плюс зарплаты маленькие предлагают, а работать нужно с утра до вечера. Я бы на вашем месте просматривала всевозможные доски объявлений вроде этой http://gorodrabot.ru/ . На hhru только нет смысла смотреть, так как там без регистрации не виден номер работодателя, а регистрация платная(
Вы кто по профессии? Просто я сейчас набираю сотрудников в офис, нужны экономисты, бухгалтер, подсобный рабочий и уборщица. График работы с 8.30 до 17, пятидневка. По зарплате в личку можем обсудить, если вам это подходит.