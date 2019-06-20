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    Чт., 20 июня 2019г.
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    Форум: Работа, вакансии, фриланс
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    Тема: Как быстро найти работу?
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 06:15 «Ответить»
      Всем привет. Так сложились обстоятельства, что я осталась без работы( Муж работает, но денег в семье все равно не хватает. Как можно максимально быстро найти новое рабочее место? Просто я куда не позвоню, уже приняли сотрудников, руки уже опускаются(
      • New! Kirpich Cегодня в 06:38 «Ответить»
        В службу занятости обратитесь. Там они и вакансии предлагают, и если нет профильного образования, то бесплатно учат. Конечно профессии все примитивные, но все лучше, чем просто дома сидеть.
        • New! PiroGa Cегодня в 06:48 «Ответить»
          Поиск работы в наше время затрудняется тем, что везде требуется опыт и высшее образование, плюс зарплаты маленькие предлагают, а работать нужно с утра до вечера. Я бы на вашем месте просматривала всевозможные доски объявлений вроде этой http://gorodrabot.ru/ . На hhru только нет смысла смотреть, так как там без регистрации не виден номер работодателя, а регистрация платная(
          • New! cipupo Cегодня в 06:55 «Ответить»
            Вы кто по профессии? Просто я сейчас набираю сотрудников в офис, нужны экономисты, бухгалтер, подсобный рабочий и уборщица. График работы с 8.30 до 17, пятидневка. По зарплате в личку можем обсудить, если вам это подходит.
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          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
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