Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 19 июня 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 154 посетителя
    Загрузка...


    Форум: АвтоФорум
    Новая тема
    Тема: Купить ГБО на автомобиль в Харькове.
    • Сегодня! damanTIM Cегодня в 16:14 «Ответить»
      Всем привет. Давно задумывался о целесообразности установки ГБО, но с постоянным ростом цен на бензин все-таки решился перевести авто на газ. Интересует вопрос покупки газобаллонного оборудования на автомобиль. Подскажите, пожалуйста, надежную компанию в Харькове, где можно купить ГБО отличного качества с гарантией по оптимальной цене.
      • Сегодня! meliSERG Cегодня в 16:18 «Ответить»
        Добрый день. Рекомендую обратиться в KОSTA GAS https://kostagas.com.ua/uslugi/prodazha-gbo , приобретал здесь ГБО около года назад, перевел машину на газ, устроило и качество и цены. В результате затраты на заправку авто значительно сократились, никаких отрицательных последствий в работе автомобиля нет. Так что, советую.
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Что то не получается с картошкой7(1) Житейские советыSamara1223.05.19 в 09:24Ga1inka Cегодня в 18:29
      Осознанные Сновидения62(1) Философия, Психология, ЭзотерикаВау31.07.08 в 22:05Ga1inka Cегодня в 18:21
      верите ли вы в приметы?)4(1) Философия, Психология, Эзотерикароманооваа17.05.19 в 22:07Ga1inka Cегодня в 18:20
      Виртуальная любовь: правда или нет?33(1) Философия, Психология, ЭзотерикаNatawkin19.05.09 в 16:55Ga1inka Cегодня в 18:19
      Мама и дочь. Подруги или враги?24(1) Философия, Психология, ЭзотерикаNastya Nastya26.10.12 в 02:26Ga1inka Cегодня в 18:19
      Что делать, если сына обижают в школе?5(1) Философия, Психология, Эзотерикаdemko1218.03.18 в 15:01Ga1inka Cегодня в 18:18
      Что нужно для счастья?89(1) Философия, Психология, ЭзотерикаPusher09.09.08 в 17:01Ga1inka Cегодня в 18:17
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода