Всем привет. Давно задумывался о целесообразности установки ГБО, но с постоянным ростом цен на бензин все-таки решился перевести авто на газ. Интересует вопрос покупки газобаллонного оборудования на автомобиль. Подскажите, пожалуйста, надежную компанию в Харькове, где можно купить ГБО отличного качества с гарантией по оптимальной цене.
Добрый день. Рекомендую обратиться в KОSTA GAS https://kostagas.com.ua/uslugi/prodazha-gbo , приобретал здесь ГБО около года назад, перевел машину на газ, устроило и качество и цены. В результате затраты на заправку авто значительно сократились, никаких отрицательных последствий в работе автомобиля нет. Так что, советую.