Интересно, кто как сейчас инвестирует свои деньги? Ведь при любом кризисе можно найти способы , как заработать. Мне например ничего не мешает. У меня сперва была небольшая торговая точка , и заработки были небольшими. Но потом конечно все перешло в другую форму и сейчас у меня стабильных доход . конечно прибыль радует, но все таки сейчас хочу максимально оптимизировать все процессы, пора переходить на современные технологии, внедрять электронный документооборот https://www.elma-bpm.ru/product/ecm/description.html например