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Ср., 19 июня 2019г.
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Сегодня!
Josancovs
Cегодня в 11:42
«Ответить»
Мы с мужем выбрали себе кольца из белого золота, родители как увидели были не в восторге, мол почему не желтые и всякое такое. Кого То такие вещи смущают?
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