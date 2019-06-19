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    Форум: Женский форум
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    Тема: Вас такое смущает?
    • Сегодня! Josancovs Cегодня в 11:42 «Ответить»
      Мы с мужем выбрали себе кольца из белого золота, родители как увидели были не в восторге, мол почему не желтые и всякое такое. Кого То такие вещи смущают?
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