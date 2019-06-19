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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Займ в Нижнем Новгороде
    • New! IrinaGonchar Cегодня в 10:30 «Ответить»
      Где у нас в городе займ можно оформить?
      • New! ИгорьКузнецов Cегодня в 10:34 «Ответить»
        Мест масса, можете в банк сходить, но там будут документы требовать и справки различные, можете у частных лиц, но процент наверное будет высокий. Самый лучший вариант взять займ под залог ПТС https://kredit-zalog.ru/nnovgorod/ . Делаю так, если деньги нужны срочно и ничего не теряю практически, так как быстро погашаю долг!
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