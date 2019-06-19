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    Тема: Кино 2019
    • New! Maui Вчера в 22:18 «Ответить»
      С огромнейшим интересом посмотрел на http://strela.cc/kino-2019/ Мстители. Финал, кино неплохое, но то ли авторы не справились, то ли не сильно постарались. Чего-то не хватило, да и не было ощущения, что это завершение такой версии вселенной, которая началась лет десять назад.
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