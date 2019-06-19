Вот уж вправду, не имей сто рублей, а имей сто друзей! В этот переплет, в который я попалась по своей забывчивости, врагу не пожелаешь. Слава богу, хоть приятели смогли помочь, и все кончилось благополучно!Наконец-то собрались с дочуркой на берег моря. Знакомые приятельницы с туристического бюро выбрали очень хороший вариант – великолепный отель, подходящий перелет, по финансам я лишь только укладывалась в отпуск. Уже грезили, как будем купаться и загорать, купальники новейшие прикупили. Направились путевку приобретать, оказывается, просрочен загранпаспорт. Моя вина, не учла один момент. Зарубежный паспорт у меня реальный, не просроченный, но вот за рубеж уже не съездить – во многих странах стоит ограничение.В нашей ситуации поездка должна быть не позднее, чем за полгода до завершения срока действия паспорта, мы абсолютно не могли уложиться. Я-то волновалась, а дочка вообще духом упала, она совсем крошка и это ее первая поездка на морское побережье, столько планов тот час же рухнуло!Самое нехорошее, что ничего не поделать, лишь только если загранпаспорт надо срочно оформить. Закономерно, я тот час же зашла на ГОСУСЛУГИ, услышала, там можно все скоро и без заморочек выполнить. Однако в нашей ситуации все было значительно проблемнее. Дело в том, что мы проживаем не по прописке, на это есть весомые причины. Несомненно, на ГОСУСЛУГАХ имеется возможность сделать зарубежный паспорт и не по прописке, но сроки!!!Много времени я не могла ожидать, в первую очередь из-за наличия работы. Направилась в МФЦ, начала объяснять ситуацию, попросила посодействовать и ускорить срок рассмотрения. Также безуспешно, сотрудница сразу сказала, что через центр еще продолжительнее. Получался замкнутый бюрократический круг: сделать новую прописку и затем написать и сдать заявление, приблизительно занимает такие же сроки, как и подавать на загранпаспорт нового образца на 10 лет не по месту проживания. Вот почему же в нашей стране все так сложно происходит?На свое счастье, встретила знакомых, они ребята с умом, сами частенько ездят заграницу и к ним зарубежные гости приезжают. Пожаловалась на безвыходную ситуацию. Спасибо, приятели сумели подсказать превосходный способ. Они с 2000-х годов предпочитают обратиться в одну и ту же организацию, в которой делают, приглашения для зарубежных друзей в РФ. За 20 лет ни одного сбоя или отказа.Позвонила в эту организацию, пояснила положение. Там меня выслушали и предложили занести документы, посоветовали тут же оформить загранпаспорт ребенку, хоть она еще абсолютно маленькая. Тут я себе срочно оформила загранпаспорт нового образца на 10 лет, а новорожденному ребенку старого образца на 5 лет. И, заметьте, все официально!Если кому нужна помощь в срочном получении загранпаспорта, вот телефон +7(499)6536335, и ссылка на их сайт