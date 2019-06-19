Образовательная организация с разными профильными направляниями "Специалист" ждет Вас курсы повышения квалификации и обучение! «Специалист» предоставляет клиентам большой список услуг в системе профильного образования. День за днем "Специалист" выпускает из своих стен настоящих профессионалов в таких необходимых на сегодняшний день специальностей, как:



• нефтегазовое дело;

• менеджмент;

• энергетический аудит и др.



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Кому нужны курсы переподготовки







Для большинства людей регулярная переподготовка в рамках своего ремесла является необходимым требованием. Остальным людям обучение новым навыкам дает возможность быть "тренде" и, при помощи этого достичь новых вершин в в своем ремесле.



Курсы переподготовки необходимы и бизнесменам, так как совершенствование профессиональных навыков работников положительно сказывается как на качестве производимых материалов, и на качество сервисных услуг в общем.



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Лучшее обучение для Вас в "Специалист"







В «Специалисте» применяются лишь современнейшие программы допобразования. Учиться можно как очно , также и заочным методом. Учащиеся имеют доступ к образовательному сайту, где публикуются нужные для обучения учебные тексты и разбирают их под присмотром преподавателей "Специалиста" в режиме онлайн. Что интересно, записаться на курсы можно без конкурса, ключевым условием является наличие у абитуриента высшего или среднего специального образования. Некоторые курсы требуют наличия минимального стажа работы по специальности.





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Почему большое количество людей выбирает "Специалист"? Все очень просто, есть перечень плюсов, которыми обладает организация и которые оказывают влияние на выбор людей.



1. Новейшие программы.

2. Индивидуальный подход к каждому сотруднику.

3. Большой опыт работы.