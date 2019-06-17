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    Пн., 17 июня 2019г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Какая мебель подойдет в темные тона интерьера?
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 13:00 «Ответить»
      Привет. Подскажите, какая мебель подойдет в темные тона интерьера? У меня много света в кухне, но присутствует много металлических элементов.
      • New! Samara12 Cегодня в 13:16 «Ответить»
        С тёмным и чёрным цветом лучше всего сочетается, как не странно – белый. Он идеально балансирует в случаях с хорошим освещением. Тебе нужно разбавить помещение и для этого понадобится купить белую мебель из дерева https://lider-mebel.ru/catalog/white/ . Не забывай про дизайнерский стиль в твоей кухне, учитывай это при выборе мебели.
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