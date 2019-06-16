Всем привет. Нужно подключить принтер Canon i-SENSYS MF3010 к компьютеру с Windows 10. Посоветуйте, пожалуйста, надежный ресурс, с которого можно скачать драйвера бесплатно и без использования всевозможных файлообменных сервисов.
Привет. Рекомендую зайти на этот сайт https://getdrivers.net/index.php?download=435 , надежный и достаточно стабильный ресурс, часто реально выручал, также мне в свое время пригодился при подборке нужного драйвера. Сам процесс подключения достаточно быстрый и удобный. Советую.