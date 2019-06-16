Добрый день. У меня работа связана с частыми поездками, поэтому нет возможности сидеть возле телевизора в ожидании нужной передачи. Если вас тоже интересовал такой вопрос, подскажите, пожалуйста, качественный и стабильный ресурс с хорошей подборкой ТВ каналов.
Вот отличный сайт для просмотра ТВ онлайн https://tvsmotri.com/ , предпочитаю смотреть прямые эфиры здесь, устраивает качество и стабильная работа. Для меня очень важно также, что качество сохраняется хорошим при просмотре на любом устройстве.