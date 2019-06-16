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    Вс., 16 июня 2019г.
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    Тема: Смотреть прямой эфир ТВ онлайн.
    • Сегодня! krasALISA Cегодня в 16:00 «Ответить»
      Добрый день. У меня работа связана с частыми поездками, поэтому нет возможности сидеть возле телевизора в ожидании нужной передачи. Если вас тоже интересовал такой вопрос, подскажите, пожалуйста, качественный и стабильный ресурс с хорошей подборкой ТВ каналов.
      • Сегодня! sakurKAR Cегодня в 16:15 «Ответить»
        Вот отличный сайт для просмотра ТВ онлайн https://tvsmotri.com/ , предпочитаю смотреть прямые эфиры здесь, устраивает качество и стабильная работа. Для меня очень важно также, что качество сохраняется хорошим при просмотре на любом устройстве.
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