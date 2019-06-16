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    Вс., 16 июня 2019г.
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    Тема: ищу процессоры и ресиверы
    • Pechkin Вчера в 21:36 «Ответить»
      Добрый день. Делаю полную перезагрузку совей студии звукозаписи. И на данный момент активно ищу процессоры и ресиверы. Было бы очень даже не плохо, если бы кто-то поделился интернет магазинами музыкального оборудования. Это очень важно. Большое спасибо всем заранее.
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