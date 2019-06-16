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    Вс., 16 июня 2019г.
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    Тема: Курсы по пожарной безопасности
    • Игорь Котлован Вчера в 21:22 «Ответить»
      Всем привет, мне вот понадобился сервис, который занимается курсами пожарной безопасности. Но я к сожалению так и не нашел качественный сервис, который этим занимается.Поэтому ребят, если вы что то знаете по этому поводу, поделитесь со мной своим опытом, буду очень вам благодарен.
      • Петр43 Вчера в 21:36 «Ответить»
        Даже не знаю чем тебе помочь, наверное тебе стоит обратить свое внимание на интернет, он тебе точно поможет.
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