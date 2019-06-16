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    Вс., 16 июня 2019г.
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    Тема: Продвижение Ютуб
    • Иннокентий 34 Вчера в 21:10 «Ответить»
      Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился сервис, который занимается продвижением ютуб канала. И так как я с этой темой особо не знаком, я решил обратиться к вам, и я очень надеюсь что мы вместе сможем решить мой вопрос, заранее спасибо кажому зо потраченное на меня время.
      • Петр43 Вчера в 21:50 «Ответить»
        Немного не в тему, но про отзывы. Там какой-то вообще бардак с ними. Я недавно зашел на страницу товара, который заказывал 2 раза и оставила 2 очень положительных отзыва, причем подробно расписал, почему да как.Так вот, моих отзывов там нет!
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