Здравствуйте уважаемые посетители этого форума, мне вот срочно понадобился сервис, который занимается продвижением ютуб канала. И так как я с этой темой особо не знаком, я решил обратиться к вам, и я очень надеюсь что мы вместе сможем решить мой вопрос, заранее спасибо кажому зо потраченное на меня время.
Немного не в тему, но про отзывы. Там какой-то вообще бардак с ними. Я недавно зашел на страницу товара, который заказывал 2 раза и оставила 2 очень положительных отзыва, причем подробно расписал, почему да как.Так вот, моих отзывов там нет!