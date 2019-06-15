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    Сб., 15 июня 2019г.
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    Тема: игры
    • New! Samara12 Cегодня в 20:26 «Ответить»
      Как же я устал играть в онлайн игры. Зависимость осталась, а желания нет. Скучно стало, не хватает той искры что грела все эти годы. Подскажите, пожалуйста, как вернуть бывалый интерес?
      • New! HighMan Cегодня в 20:27 «Ответить»
        Может ты уже просто вырос и все твои мысли закручиваются вокруг денег? В таком случает попробуй азартные игры http://orca88mirrors.com/obzor-orca88.html . Это возможно не вернет твой интерес к онлайн играм, но определённо даст новую цель. По сути, ты постоянно выполняешь одно и то же действие, но с каждым разом интерес только усиливается.
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