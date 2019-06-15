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    Сб., 15 июня 2019г.
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    Тема: казино
    • New! HighMan Cегодня в 12:47 «Ответить»
      Где найти казино, чтобы было максимально честный выигрыш? А не всякими алгоритмами и скриптами написан?
      • New! Samara12 Cегодня в 12:49 «Ответить»
        Привет. Ну вообще, на сколько мне известно, то рандом- это тоже алгоритм. Так как в природе его не существует. Как по мне, то самый честный сайт- вот этот http://askorca.com/otzyvy-orca88/. Мы не раз с друзьями так выигрывали, поэтому так считает. Остальные сайты часто очень сомнительные, как нам кажется.
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