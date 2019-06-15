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    Тема: Экшн-камера
    • Сегодня! albert838 Cегодня в 11:23 «Ответить»
      Всем привет. Подскажите пожалуйста хочу купить себе домой одну интересную штуку, так как я люблю активный отдых, а именно Экшн-камера Xiaomi Yi 4K+ (черный) которую нашел на Румикоме с хорошей скидкой, как думаете стоит покупать? Может у кого то уже есть такая.
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