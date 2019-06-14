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    Пт., 14 июня 2019г.
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    Тема: Во что из новинок поиграть?
    • New! JonsinTIR Cегодня в 20:11 «Ответить»
      Пришлось взять больничный на пару недель из-за перелома ноги. От телевизора уже устал, думаю во что-то поиграть на ПК, но во что? Давно за новинками не слежу и не знаю какие игры сейчас популярные, стоит поиграть.
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