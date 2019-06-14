Компания "СпецСтройЦентр" занимается укладкой асфальта разной сложности на территориях любого назначения. Все наши работы выполняются в кратчайшие сроки, в соответствие с ГОСТ и СНИП. Компания постоянно выполняет капитальный ремонт дорог. Восстановление асфальтобетонного покрытия происходит с полной или частичной заменой старых материалов.
В работе используются продвинутые методы подготовки и эффективные технологии укладки долговечного асфальтового покрытия. На каждом этапе применяются специализированный инструмент и техника. Наша компания успешно предоставляет услуги по проведению земляных работ. Сайт компании https://kssc37.ru/