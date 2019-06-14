Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 14 июня 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 422 посетителя
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Капитальный и текущий ремонт дорог
    • Сегодня! abidin Cегодня в 16:18 «Ответить»
      Компания "СпецСтройЦентр" занимается укладкой асфальта разной сложности на территориях любого назначения. Все наши работы выполняются в кратчайшие сроки, в соответствие с ГОСТ и СНИП. Компания постоянно выполняет капитальный ремонт дорог. Восстановление асфальтобетонного покрытия происходит с полной или частичной заменой старых материалов.

      В работе используются продвинутые методы подготовки и эффективные технологии укладки долговечного асфальтового покрытия. На каждом этапе применяются специализированный инструмент и техника. Наша компания успешно предоставляет услуги по проведению земляных работ. Сайт компании https://kssc37.ru/
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода