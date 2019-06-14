Диван считается обязательным элементом , имеющимся в любой квартире. кровать может иметь разные размеры , быть выполненной из различных элементов , но только ее наличие делает дом жилым . От того, насколько правильно подобрана кровать, зависит сон спящего на ней, а следовательно и его самочувствие , эмоциональное состояние.







При покупке , необходимо помнить , чтобы она была удобной и уютной для вас. Для этого обратите внимание на такие детали:



1. Размер спального места . Идеально , если она будет в длину хотя бы на 10 см больше вашего роста . Ширина кровати напрямую зависит от того , сколько людей на ней спят . Если один – хватит и полуторной или односпальной, если два – тут следует обратить внимание на двуспальные модели .

2. Размеры комнаты . Если в вашей квартире достаточно маленькая спальня , подберите раскладную кровать, которая после сборки занимает немного места и применяется в качестве дивана или софы . Для небольшой детской с несколькими детьми будет целесообразно купить двуярусную модель.

3. Материал, из которого изготовлена мебель. Спальная мебель производят из ЛДСП, металла или дерева . Не секрет, деревянные и железные кровати прослужат куда дольше, но и ЛДСП имеет свои преимущества, такие как небольшой вес, доступная цена.



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