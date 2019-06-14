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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Корм для собаки
    • New! cipupo Cегодня в 09:14 «Ответить»
      Всем привет. Каким кормом лучше кормить собаку, которая склонна к расстройствам ЖКТ? Уже у двух ветеринаров были, они ничего толком не говорят, советую в зоомагазине проконсультироваться по выбору питания( А мне жалко пса, он как поест, то его пучит и диарея начинается иногда.
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