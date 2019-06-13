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    Чт., 13 июня 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Серфинг
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 05:47 «Ответить»
      Всем привет. Можно ли у нас в городе где-то купить одежду для серфинга? Мы с мужем на три месяца уезжаем в Тай, хотим там освоить этот вид спорта, уже нашли инструктора. Но в купальниках не удобно заниматься, нужна спец одежда, а где ее взять я не знаю(
      • Сегодня! Leya Cегодня в 05:48 «Ответить»
        Спортмастер, декатлон. В декатлоне дешевле.
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 06:12 «Ответить»
          Да, в декатлоне дешевле, но там выбор меньше намного, в спортмастере целый стенд одежды для серфинга. Я сам не дружу с этим, но часто по работе бываю в магазине, поэтому и знаю ассортимент.
          • Сегодня! PiroGa Cегодня в 06:30 «Ответить»
            Если у вас время есть, то проще и дешевле сделать заказ в интернет магазинах, так как в спортмастере колоссальная накрутка на товар идет. Посмотрите ассортимент в официальном магазине billabong https://billabong.ru/ . Там есть и для мужчин, и для женщин модели, только размерную сетку внимательно изучайте перед заказом, чтобы потом разочарования не было.
            • Сегодня! cipupo Cегодня в 06:42 «Ответить»
              А по прилету на месте нельзя разве купить одежду? Насколько я помню на Пхукете вдоль пляжа куча магазинов с досками и одеждой для серфа, так что нет смысла все это отсюда тащить.
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