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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отдых в Ялте отель Мрия Резорт
    • New! polm Вчера в 23:53 «Ответить»
      Планируете на отдых в Ялту? Хочу рекомендовать лучший отель в Крыму - Мрия Резорт http://www.mriya-resort.ru/ только вернулись от туда и хочу сказать это лучшее место для отдыха где мне пришлось побывать. Все на высшем уровне
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