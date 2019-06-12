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    Ср., 12 июня 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Подскажите надежный автосервис в Туле.
    • New! maiorMAR Cегодня в 20:32 «Ответить»
      Всем привет. Нахожусь сейчас проездом в Туле, нужно срочно заменить колеса и шины, желательно сделать диагностику. Подскажите, пожалуйста, надежный шиномонтаж.
      • New! bagirDEN Cегодня в 20:47 «Ответить»
        Советую обратиться в компанию ПРЕСТИЖ АВТО http://avtoservis.prestige-tula.ru/ , первый раз был там на бесплатной диагностике, обслужили грамотно и оперативно, оказалось нужна замена передних рычагов. Нужные запчасти были в наличии, поменяли все быстро. Теперь стараюсь обслуживаться здесь постоянно.
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