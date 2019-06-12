Любимый мультипликационный фильм популярная история, представленная с нового ракурса. Свежее изложение, новые приключения африканских животных.



Король Лев https://korol-lev-film-2019.ru/ — это новый взгляд на известный сюжет. В 1994 году Disney снял живой анимационный фильм, получивший титул известной на весь мир мультипликационной картины. Новый фильм покажет зрителям TV насколько продвинулись технологии за последние 24 года.





The Lion King 2019 – сюжет картины







Новый фильм сохранил целостной линию старого доброго сюжета, где все кто уже видел мультфильм уже раньше и увидят первый раз, будут показаны продуманные герои, личности которых наполнены разнообразными качествами. Душевный рассказ открывает подробности о сложных отношениях среди семьи и о преданной дружбе и о крепкой любящей семье.



Зритель узнает о прекрасном рождении Симбы наследника львиного прайда, драматической истории Муфасы Муфасы, предательстве Шрама, крепкой дружбе, острому уму и смелости в самых сложных жизненных ситуациях .



Обновленное изложение от режиссера Джона Фавро покажет зрителям полюбившихся персонажей – Симбу, Муфасу, Зазу, Тимона, Пумбу и прочих любимых героев. Кроме этого вы услышите эпичные шедевры Ханса Циммера, благодаря чему популярная картина предстанет в овершенно обновленном стиле. Показ фильма в мировом кинопрокате, запланирован на 17.07.2019 года, по России – на 18 июля 2019 года.





Чего ожидать от киноленты "Король Лев 2019"







За прошедшее время телезрители уже смогли познакомиться по ближе с трудами Джона Фаро, в частности с новой историей о Маугли - "Книгой Джунглей". Бытует мнение согласно которому, компания Дисней хочет выпустить новую интерпретацию известных кинокартин сторых-добрых лет своей работы. Король Лев 2019 является частью масштабного плана, который станет полноценным фильмом с элементами анимации.



Не взирая на перечень всех имеющихся преимуществ, тысячи кинолюбителей смогут всесторонне взвесить все усилия кинокоманды, посмотрев фильм в 3 D. Качественно проработанные герои, актерский состав,неповторимые композиции и насыщенная сюжетная линия, подарят зрителям обновленные эмоции и напомнят о том, что такое действительно качественная работа, которая с годами становиться только лучше!