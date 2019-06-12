Увлекаюсь детективными фильмами или сериалами... Предпочитаю смотреть онлайн, так как по телевизору приходится ждать выхода новых фильмов или серий. Давно пытаюсь найти для себя максимально удобный и качественный ресурс для просмотра онлайн, чтобы всегда был в закладках. Напишите или оставьте ссылку, где смотрите вы.
Я тоже любитель остросюжетных детективов, на днях посмотрела фильм "Живая мина" , очень динамичный сюжет, захватывает с 1 серии. Смотрю на этом сайте https://serialy-russkie.net/load/zhivaja_mina/1-1-0-107 , тут и дизайн хороший, и качество, новинки появляются быстро. Советую.