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    Ср., 12 июня 2019г.
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    Тема: Где посмотреть детективы онлайн.
    • New! mariMARA Cегодня в 16:19 «Ответить»
      Увлекаюсь детективными фильмами или сериалами... Предпочитаю смотреть онлайн, так как по телевизору приходится ждать выхода новых фильмов или серий. Давно пытаюсь найти для себя максимально удобный и качественный ресурс для просмотра онлайн, чтобы всегда был в закладках. Напишите или оставьте ссылку, где смотрите вы.
      • New! polyanYUL Cегодня в 16:30 «Ответить»
        Я тоже любитель остросюжетных детективов, на днях посмотрела фильм "Живая мина" , очень динамичный сюжет, захватывает с 1 серии. Смотрю на этом сайте https://serialy-russkie.net/load/zhivaja_mina/1-1-0-107 , тут и дизайн хороший, и качество, новинки появляются быстро. Советую.
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