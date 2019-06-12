Решив возводить загородное жилище в Беларуси, мы зачастую отдаем особое внимание готовым проектам строений, каковые нам по душе внешне, не размышляя о том, насколько затратным может стать их стройка. В таком случае скопление архитектурных элементов, которые служат украшением построек, и оригинальная планировка могут в разы увеличить стоимость стройки!



Например, наличие выносных эркеров и террас потребует значительных расходов на стройку основы здания при помощи монолитной заливки и доп укрепление арматурой. Перекрытие данным элементами архитектуры также будет не рушимым и потребует сооружение грамотной мет отмостки и времени для набора бетоном прочности. Что уж вести диалог о стропильной системе с многоскатной кровлей. Исчерпывающую информацию Вы найдете: https://archidom.by/





Почему проекты 1-х этажных коттеджей набирают популярность







Большинство живущих в Белоруси строителей, которые уже имели опыт стройки 2-х уровневого двухэтажного или с мансардой, при постройке второго дома останавливают свой выбор на проектах одноэтажных домов. Они объясняют это тем, что 2-й этаж почти никогда ими не использовался, неудобная лестница для пожилых членов семьи и детей, да и топить такой огромный коттедж довольно затратно. Кроме этого, тянуть инженерных коммуникации на 2-й этаж требует значительного бюджета.



на 2-м этаже чаще всего находятся только спальни, поэтому верхний этаж используется только в ночное время суток как спальная зона. При этом эту площадь нужно регулярно отапливать и делать уборку, что далеко не каждый застройщик сочтет логическим.



Того проекты одноэтажных домов выглядят оптимальнее. При довольно недешевом фундаменте (из-за большой площади застройки) в таких коттеджах все на своем месте. Спальни в шаговой доступности, уютная огромная столовая пересекается с светлой гостиной с выходом на просторную площадку Свершение проектов домов до 150 м2 и проектов домов до 100 м2 не приведет к значительным тратам на будущее обслуживание и требует значительно меньше строительных материалов при стройке. Такие дома с одним этажом можно перекрыть простой двускатной кровлей из еврорубироеда, которую легко починить своими руками, имея среднюю лестницу.





Проекты коттеджей с мансардой –отличный вариант для среднего участка







Когда средняя площадь участка не позволяет разместить на нем просторный 1-й этажный коттедж, разумным выбором становятся проекты домов с мансардой. На самом деле, от1х они разнятся лишь только меньшим углом наклона крыши, который позволяет сделать мансардное помещение жилым. Несколько спален переносятся на мансардный этаж, где плюс ко всему размещают сан. узел, а вся остальная планировка будет оставаться такой как и была.



Такое разграничение планировки коттеджа позволяет конкретно уменьшить область застройки. Проект мансардного дома с большой площадью поместится на узеньком участке, не нарушив нормативы и пожарные отступы от соседних построек.



Возведение компактного фундамента времени много не займет и рассчитать весомую часть бюджета, особенно если использовать свайно-ростверковый вариант или плавающую монолитную плиту.



Протопить такой дом не составит труда тем более в холодную зиму. Перекрытие и кровля мансардного дома утеплены изувером, домик нагревается быстро в чет небольшого строй объема здания.





Проекты двухэтажных коттеджей – рациональная роскошь







Когда есть задача построить дом для большой семьи на длительные годы вперед, проекты двухэтажных домов выходят на первый план. Логическое использование большой площади дает возможность учесть интересы каждого члена семьи: от просторного гаража на две машины до огромной островной кухни площадью тридцать метров квадратных.



При стройке 2-х этажного домика вопрос экономии вторичен, здесь важно – комфортабельность и наличие всех нужных помещений. В таких домиках нередко можно разглядеть комнату для шляпок, кальянную или отдельный гардероб в спальне с будуаром. Действительно, все это очень комфортабельно, но требует серьезных вложений не только в возведение домика, но и ремонт внутренних помещений.



В настоящее время в Минске особенно популярны проекты двухэтажных коттеджей в манере хай-тек. Их определяет архитектура в духе минимализм, большое использование металла и стекла, а также крашенные стенки и ровная крыша. Выглядят они поразительно и внутри и снаружи благодаря акценту на масштаб больших пространств и минимальном возведение внутренних несущих стенок.