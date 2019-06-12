РАЗДАЧА ДИЖИТАЛ МАРКЕТИНГОВЫХ РЕСУРСОВ
В связи с наступившим летом и в связи с планируемо-прогнозируемым летним снижением активности в основном профиле деятельности (консалтинг+внедрение) и завершением текущих своих и клиентских проектов начинаю профилактику воможных простоев своего подразделения по дижитал маркетингу.
А именно: предлагаю с небольшой наценкой на менеджерские транзакции время моих сотрудников для проектной занятости:
1. Веб-программисты, веб мастера:
- WordPress, Opencart, Simpla etc. от 300 руб/час фул стэк (2 человека)
- Битрикс, фреймворки, пхп, мускл, джава от 500 руб/час фронтенд, от 900 руб/час бэкенд (на хипстерские дела исполнителей нет) (2 человека)
2. Линкбилдер (1 человек)
Рунет от 500 руб/час, англонет от 800 руб/час (возможно использование наших баз за дополнительную оплату)
3. SEO оптимизатор (без ASO) от 1000 руб/час (1 человек)
4. SMM менеджер (ведение и развитие пабликов, каналов и аккаунтов - не таргетолог) ВК, ФБ, инста, Ютуб, форумы etc. от 600 руб/час (1 человек)
5. Интернет-маркетолог (комплексный маркетинг с разработкой плана и ведением кампании) от 1000 руб/час (1 человек)
Копирайтеров, контент-менеджеров, дизайнеров в штате нет. Таковых можем привлечь, если речь идёт о комплексной задаче, для которой они обязательно нужны.
Условия:
1. Постановка задач в письменном виде с предварительно согласованными таскам и сроками.
2. 100% предоплата каждого этапа работ по спринтам (1 спринт не менее 20 часов для п. 1 и не менее 8 часов для остальных п.п.)
3. Коммуникации с исполнителями через письменные ТЗ и отчёты через нашего тимлида.
4. Цены указаны при нал. оплате на карту или киви. Суммы до 30 т.р. 1 платежа только нал. оплата. Свыше 30 т.р. можно безнал, но с надбавкой на налогообложение (ИП и ООО УСН).
Договор с Мск юр. лицом заключается для взаимной дисциплины отношений при любой форме оплаты при сумме 1 платежа от 20 т.р.
Кто уже давно в теме и умеет считать, посчитает все сам. Кто не в теме: результаты будут стоить вам в 2 раза дешевле, чем в агентствах (которым мы чаще всего и делаем работу в паузах)
и в 1.5 раза дешевле, чем у фрилансеров.
При этом менеджер- тимлид, который проконсультирует по ТЗ и поможет найти оптимальное решение для ваших задач уже входит в цену.
Для коллег, которые сами решают все вопросы по ТЗ, цена ниже для п.п. 2-5.
Все подробности голосом (вайбер, ватсап, скайп - я сам не в РФ).
ПС
Специально для тех, кто хочет поговорить со мной о налогах, наличных платежах и т.п. интересных темах: мои сотрудники и мой бизнес не резиденты РФ.
ППС
По прошлым опытам таких форматов мои скромные ресурсы загружаются очень быстро и запросы уже есть, поэтому мои извинения, кому не сможем быть полезны.
При рентабельных объемах (от 50 т.р. месяц регулярно) задач могу дополнительно привлечь исполнителей с ещё более низкой стоимостью.