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    Ср., 12 июня 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Пушка тепловая
    • MarunFgtre Вчера в 23:11 «Ответить»
      У меня следующий вопрос к вам. Я хочу приобрести на дачу тепловую пушку для обогрева домика. Какую вы бы могли посоветовать покупать и в каком магазине?
      • GtyrGhj Вчера в 23:18 «Ответить»
        не лучшая идея, тепловая пушка будет создавать направленный поток горячего воздуха и равномерно тепло не будет распределяться. лучше инфрокрасный обогреватель
        • SamuRaiX Вчера в 23:22 «Ответить»
          Привет Тогда ты можешь обратиться на сайт интернет - магазина ПромоТОрг и подобрать себе там хорошую тепловую пушку Друг у меня покупал такой товар именно там
          • ScorpAYE Вчера в 23:26 «Ответить»
            Вообще неплохие тепловые пушки японских производителей - об этом знают все например вы можете купить пушку GUTZU FRY -111 по низкой цене. Хороший аппарат
            • GtreJoinH Вчера в 23:32 «Ответить»
              Я ведь тоже, к слову, использую именно тепловую пушку на даче в доме и вынужден признать тот факт, что это один из самых быстрых и эффективных способов обогреть помещение А по поводу выбора конкретной пушки могу подсказать. Пушка тепловая электрическая DENZEL DHC 2-100 в принципе неплохой вариант. Купить такую можешь тут http://instrumtorg.ru/brands/denzel/
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